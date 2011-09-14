Зникла суддя Київського адміністративного апеляційного суду
19:32, 14 вересня 2011Кримінал
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Тиждень не виходить на зв’язок
Київ. 14 вересня. УНІАН. У столиці безвісті зникла 33-річна суддя Київського адміністративного апеляційного суду Оксана ДУРИЦЬКА.
Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.
У столичній міліції цей факт підтвердили, зазначивши, що з відповідною заявою сьогодні до Оболонського райуправління міліції звернулася мати судді з повідомленням, що її донька уже тиждень не виходить на телефонний зв’язок.
Вживаються заходи щодо встановлення місцезнаходження зниклої.
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