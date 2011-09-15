У Чернівцях затримали валютчика з двома мільйонами гривень

Чернівці. 15 вересня. УНІАН. У центрі Чернівців співробітники міліції затримала валютного міняйла, при якому була грошова сума, еквівалентна двом мільйонам гривень.

Як повідомив на прес-конференції начальник УМВС України в Чернівецькій області генерал-майор міліції Микола ХАРАБАРА, чоловіка, який відкрито займався обмінними валютними операціями у своєму мікроавтобусі, роз’їжджаючи по всьому місту Чернівці, затримали біля торговельного центру. Оперативники, які «взяли» зловмисника, понад чотири години записували кожну вилучену купюру.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за цим фактом.