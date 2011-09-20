Начальник облуправління юстиції попався на привласненні коштів

Чернівці. 20 вересня. УНІАН. У Чернівцях 19 вересня правоохоронці затримали в порядку статті 115 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання начальника головного управління юстиції області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Чернівецької обласної прокуратури, стосовно затриманого порушена кримінальна справа за ознаками ч.3 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

За даними прес-служби, начальник обласного управління юстиції, зловживаючи службовим становищем та вступивши в попередню злочинну змову з двома місцевими жителями, вніс завідомо неправдиву інформацію в офіційні документи (договір підряду, довідку про вартість виконаних робіт по здійсненню поточного ремонту приміщення обласного відділу нотаріату та інші роботи), привласнивши, таким чином, кошти в сумі понад 36 тисяч гривень.

За санкцією заступника прокурора області за місцем роботи чиновника проведений обшук.

Досудове слідство у справі триває.