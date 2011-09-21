На чиновників Федерації профспілок завели кримінальну справу

Київ. 21 вересня. УНІАН. Прокуратура Києва порушила кримінальну справу стосовно посадових осіб Федерації профспілок України. Про це повідомили УНІАН в прес-центрі Державної податкової адміністрації у м. Києві.

Кримінальну справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем), ч.2 ст.366 (службове підроблення) та ч.2 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов´язкових платежів)) Кримінального кодексу України.

За даними прес-центру, слідчим відділом податкової міліції ДПА в Києві проводяться слідчі дії за фактом розкрадання грошових коштів, зловживання службовим становищем, службового підроблення та умисного ухилення від сплати податків службовими особами ФПУ в рамках кримінальної справи.

Згідно з постановою старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу податкової міліції Києва організовано проведення позапланової документальної виїзної перевірки Федерації професійних спілок України з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства за період з 1 січня 2009 року по 31 грудня 2010 року. З метою проведення вищезгаданої перевірки був здійснений виїзд за адресою Федерації профспілок України.

У той же час, повідомили в ДПА, за фактичною адресою в.о. голови правління і головний бухгалтер Федерації профспілок відмовили працівникам ДПІ у Печерському районі м. Києва в допуску до проведення позапланової документальної виїзної перевірки (ст. 81.1 Податкового кодексу України), в результаті чого був складений акт відмови від підпису в направленнях на перевірку. Крім того, працівникам податкової інспекції було відмовлено в допуску та наданні до перевірки документів фінансово-господарської діяльності Федерації профспілок України.

Тривають слідчі заходи.

Нагадаємо, 18 серпня Федерація профспілок України заявила про безпідставне і протиправне втручання Державної податкової інспекції України у статутну діяльність профспілки.

У ФПУ стверджують, що фінансовий контроль за коштами профспілок та їх об´єднань органами державної влади та органами місцевого самоврядування не здійснюється. «Відповідно до Статуту ФПУ і згідно з чинним законодавством, контроль за фінансовою діяльністю ФПУ здійснюють Контрольно-ревізійна комісія та інші колегіальні органи, створені ФПУ», - наголошується в повідомленні.

«Отже, правових підстав для проведення позапланової перевірки немає, тому ФПУ звернулася до начальника Державної податкової інспекції в Печерському районі Києва ДПА України М. Ілляшенка з проханням відкласти перевірку до вирішення по суті скарги ФПУ в Печерському районному суді м. Києва», - повідомили в профспілці.

Також ФПУ вимагає від Генеральної прокуратури України припинити чинити тиск на самоврядну організацію.