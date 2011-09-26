Командир військової частини попався на хабарі в 10 тис. грн.

Кіровоград. 26 вересня. УНІАН. У Кіровограді під час одержання хабара затримано командира однієї з місцевих військових частин. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС в Кіровоградській області.

Зазначається, що використовуючи владні повноваження і службове становище, старший офіцер вимагав хабар від двох своїх підлеглих (сержантів) за надання відпустки за родинними обставинами.

Після отримання хабара в сумі 10 тис. грн. командир дислокованої у Кіровограді військової частини був затриманий працівниками УДСБЕЗ на місці злочину.

Військова прокуратура стосовно затриманого командира частини порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання хабара).