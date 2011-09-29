На Полтавщині 16-річного хлопця на всю ніч прикували до станка

Полтава. 29 вересня. УНІАН. У Полтавській області правоохоронці зняли з шиї 16-річного хлопця ланцюг, якого на всю ніч прикував до станка 40-річний односельчанин. Про це УНІАН повідомили в секторі зв’язків із громадськості УМВС України в Полтавській області.

За повідомленням правоохоронців, потерпілий близько 23:00 повертався з магазину додому. На одній з сільських вулиць його зустріли троє односельців. 40-річний чоловік з судимістю за наркотики та нанесення тілесних ушкоджень, почав звинувачувати хлопця у крадіжці металевих виробів з його дачної ділянки. Запідозрив чоловік його через те, що раніше хлопець був засуджений за крадіжку та перебував на обліку в міліції.

Юнак почав заперечувати звинувачення, проте чоловік був невблаганним. Він схопив його за руку та примусово відвів на свою дачну ділянку. На місці він одягнув на шию юнака металевий ланцюг довжиною 2,5 м.

Звільнившись, хлопець з ланцюгом на шиї прибіг додому.

Наразі правоохоронці вирішують питання про порушення кримінальної справи за ознаками частини 1 статті 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).