Могильов: Міліція потребує докорінного переозброєння

Одеса. 2 жовтня. УНІАН. Глава МВС України Анатолій Могильов, який прибув сьогодні до Одеси для участі у похованні двох товаришів по службі, спростував на брифінгу інформацію, поширену деякими ЗМІ, що під час суботньої операції одеських правоохоронців убито чотирьох осіб, зокрема можливого заручника злочинців.

Як передає УНІАН, А.Могильов також не підтвердив, що у приватному готелі знайдено чотири трупи. «Міліція знешкоджувала двох злочинців, - сказав він, - зокрема лідера бандугруповання Аслана Дикаєва. Обидва вбиті зловмисники є громадянами Російської Федерації».

За його словами, третьому злочинцю вдалося втекти, однак особу його встановлено - проводяться заходи щодо його затримання.

Міністр підкреслив, що жертв серед співробітників міліції, які брали участь у суботній операції, немає. А тривала операція так довго тому, додав А.Могильов, «щоб уникнути жертв» серед одеситів.

«Я вдячний тим жителям Одеси, від яких надійшло багато дзвінків з різною інформацією. Я вважаю, що співробітники міліції врятували Україну від великої загрози», - акцентував глава МВС України.

Водночас міністр звернув увагу на недостатнє фінансування правоохоронних органів. Керівництво відомства має намір, за його словами, вжити всіх заходів до того, щоб «уникнути надалі таких негативних наслідків. Хоча вважаю, що міліція своє завдання виконала».

Він висловив думку, що «зараз необхідно вирішувати питання про докорінне переозброєння міліції, про забезпечення усім необхідним для недопущення втрат особового складу. Адже засоби, необхідні для проведення такої операції, збиралися по крихтах з усього міста і області”.