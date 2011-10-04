Трьох посадовців Південної митниці затримано на хабарі

Одеса. 4 жовтня. УНІАН. Трьох посадовців Південної митниці - начальника відділу, головного інспектора та їхнього пособника – затримано за отримання хабара в особливо великому розмірі.

Про це повідомили УНІАН у прокуратурі Одеської області.

Досудовим слідством встановлено, що “митники вимагали й отримали 1 тис. дол. у вигляді хабара від експедитора комерційної фірми за те, що не будуть перешкоджати у здійсненні митного оформлення контейнера з вантажем”. При цьому представнику фірми сказали, що “у разі несплати хабара, митне оформлення не проводитиметься взагалі”.

Крім того, “працівники митниці вступили у злочинну змову зі службовцем іншого господарського товариства, який одержав для них заздалегідь обумовлений хабар, після чого зловмисників затримали працівники Управління СБУ в Одеській області.

Митникам інкримінується скоєння злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 (отримання хабара в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України.