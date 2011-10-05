Через ревнощі чоловік забив до смерті свою дівчину

Херсон. 5 жовтня. УНІАН. 28 вересня до реанімаційного відділення центральної лікарні Каховки Херсонської області доставили 22-річну жительку села Любимівка.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Херсонській області, в дівчини була черепно-мозкова травма, струс головного мозку і кома. Через 4 години вона померла.

До лікарні виїхала слідчо-оперативна група та опитала медперсонал. Стало відомо, що того дня до лікарні зателефонував чоловік. Він розповів, що його співмешканка сильно напилась, вдарилась головою та втратила свідомість. Але висновки судово-медичної експертизи свідчили про те, що дівчину жорстоко побили.

За підозрою у нанесенні важких травм затримали 28-річного чоловіка. Оперативники з’ясували, що він має судимість за крадіжки металу.

Підозрюваного знайшли біля одного з барів. Він був у нетверезому стані і навіть не знав, що його дівчина померла. Він розповів, що ввечері прийшов додому і застав свою кохану з сусідом, вони сиділи на кухні та вживали спиртне. Це розлютило господаря, він вигнав сусіда з дому і став сваритися зі співмешканкою. Чоловік схопив її за волосся та став бити головою об стіну.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України “Умисне тяжке тілесне ушкодження” (карається позбавленням волі на строк від 7 до 10 років).