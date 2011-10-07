Депутат побив футбольного суддю і міліціонера

Київ. 7 жовтня. УНІАН. Президент футбольного клубу "Нарцис" (Хуст) Роберт Борка, який є депутатом Хустської міської ради від Партії регіонів, був заарештований на два місяці за побиття арбітра та міліціонера під час матчу чемпіонату Закарпаття між його командою та клубом "Боржава" (Іршава).

Прокурора області порушила проти Борки кримінальну справу за статтями "хуліганство", "опір міліції" і "умисне заподіяння працівнику правоохоронного органу побоїв".

Роберт Борка був затриманий і поміщений в ізолятор тимчасового утримання.

Крім того, на позачерговому засіданні Федерації футболу Закарпаття було прийнято рішення відсторонити Борку на 5 років від участі в організації роботи у футбольних клубах.

Нагадаємо, що під час матчу "Нарцис" - "Боржава", президент клубу кричав на арбітрів, намагаючись чинити тиск на їхні рішення. А після закінчення гри, він вдарив двох арбітрів по головах. А згодом дебошир наніс кілька ударів по обличчю заступнику начальника Хустського міського відділення міліції, який зробив зауваження розгніваному депутату.

ТСН

