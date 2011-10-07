На Луганщині директор ПП не сплатив податки на суму 2,6 млн. грн.

Луганськ. 7 жовтня. УНІАН. У Сєвєродонецьку (Луганська область) співробітники податкової міліції встановили факт несплати податків до бюджету директором двох приватних підприємств на суму 2,6 мільйона гривень.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової адміністрації в Луганській області.

Згідно з повідомленням, бізнесмен мав тісні фінансові відносини з «конвертаційним» центром, і займався аферами у сфері купівлі-продажу будівельних матеріалів.

Підприємець необгрунтовано включив до складу податкового кредиту та валових витрат непідтверджені первинними документами суми та ухилився від сплати до бюджету 1,2 мільйона гривень податку на додану вартість і 1,4 мільйона податку на прибуток.

За даним фактом порушено кримінальну справу.