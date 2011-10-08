Могильов вважає, що Луценко повинен відповісти за "плювок"

Київ. 8 жовтня. УНІАН. Екс-глава МВС Юрій Луценко повинен відповідати за призначення водієм Леоніда Приступлюка та нарахування йому завищеної зарплати і пенсії.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов в ефірі Першого національного телеканалу.

"Я, як міліціонер, не можу зрозуміти однієї простої речі: як людина, якій було під 50 років, могла потрапити до міліції, за чотири роки стати підполковником і вийти на пенсію з її розміром у шість тисяч гривень", - зазначив він.

"У той час як опер, який 20-25 років віддав міліції, відвідував місця скупчення асоціального елементу, був на грані ножа і пістолета, отримав пенсію 1500-2000 гривень", - додав міністр.

Він пообіцяв, що ніколи не допустить подібного у своїй діяльності.



"Я вважаю, що за це взагалі-то необхідно відповідати. Тому що це плювок в обличчя всіх пенсіонерів МВС", - сказав Могильов.

Українська правда