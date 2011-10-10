Львів. 10 жовтня. УНІАН. На Львівщині двох працівників митниці затримали на хабарі.

Як повідомили УНІАН у СЗГ ГУ МВС України у Львівській області, працівники Управління державної служби по боротьбі з економічними злочинами ГУ МВС України у Львівській області викрили у хабарництві злочинну групу до складу якої входили двоє працівників одного з митних постів на Львівщині.

Як зазначається у повідомленні, працівники митниці вимагали у громадянина України хабар у розмірі 400 євро, за сприяння у пропуску та ввезенні на територію України автозапчастин на суму 4 тисячі євро без сплати митного оподаткування.

Митники були затримані «на гарячому», під час одержання хабара, у службовому приміщенні лінії пропуску. Кошти та речові докази вилучені з місця події.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 368 Кримінального Кодексу України («Одержання хабара»).