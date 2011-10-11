На Тернопільщині шахрайка міняла гривні на валютні фальшивки

Тернопіль. 11 жовтня. УНІАН. На Тернопільщині затримали шахрайку, яка вимінювала в пенсіонерів гривні на валютні фальшивки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, до Борщівського райвідділу міліції звернулася 74-річна жителька села Пилипче, яка за фальшиві євро та долари віддала 11 тис. грн.

За її словами, на її подвір’я прийшла привітна жінка і повідомила, що хоче зробити пожертву на храм, однак має лише валюту. Відтак поцікавилася, чи пенсіонерка не виручила б її, запропонувавши дуже зручний курс обміну валюти. Коли ж 74-річна жінка погодилася на такий обмін, жінка, отримавши за фальшиві долари гривні, сказала, що краще таки дасть пожертву у євро, а гривні використає для повсякденних потреб.

Після цього дала пенсіонерці ще дві фальшиві купюри по 500 євро на церкву.

Родичі пенсіонерки, яким вона повідомила про «благодійницю», переглянули купюри й побачили, що вони підроблені, після чого звернулися в міліцію.

Правоохоронці невдовзі затримали безробітну 50-річну мешканку Піщанського району Вінницької області. За отриманою правоохоронцями інформацією, затримана причетна до подібних злочинів не тільки на території Тернопільщини, а й інших областей.