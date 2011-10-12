На Луганщині троє гірників отруїлися газом у покинутій шахті

Луганськ. 12 жовтня. УНІАН. Сьогодні, 12 жовтня, у Луганській області знайшли тіла трьох чоловіків, які загинули в результаті несанкціонованого проникнення у виробку закритої шахти.

Як повідомили сьогодні у Профспілці працівників вугільної промисловості України, о 11:40 в оперативний відділ 7-го воєнізованого гірничорятувального загону надійшов сигнал про виявлення тіл у похилій виробці закритої шахти Перемога в селищі Малий Суходіл недалеко від Краснодона.

"Рятувальники виїхали на місце події. Біля самого гирла похилої виробки знайшли одного з чоловіків без ознак життя, ще двох осіб — метрів за 9-10 від гирла", - розповіли у профспілці.

Повідомляється, що операція була закінчена о 14:05 — тіла загиблих винесли на поверхню і передали органам прокуратури.

"Видимих ушкоджень на тілі чоловіків немає, зазначають рятувальники. За попередніми даними, вони, проникнувши у похилу виробку закритої шахти, що виходить на поверхню, отруїлися рудничним газом", - підкреслили в профспілці.

Повідомляється, що точну причину смерті з'ясує судово-медична експертиза.

Як повідомили в черговій частині Краснодонського районного відділу внутрішніх справ, повідомлення про загиблих надійшло до місцевого управління МНС, дзвінок був анонімним.

"Для перевірки надходження сигналу інформацію передали фахівцям УМВС, які й викликали на місце гірничорятувальну службу", — зазначили у профспілці.

Згідно з повідомленням, у одного із загиблих знайшли паспорт, він 1957 року народження, прописаний у місті Краснодон. Особи решти чоловіків з'ясовують.

"За версією правоохоронців, чоловіки самі розкрили запечатану гірничу виробку і несанкціоновано проникли в шахту з метою видобутку металобрухту. Вони не подбали про заходи індивідуального захисту, що і призвело до трагічних наслідків. Ведеться слідство", - додали у профспілці.

Нагадаємо, 6 жовтня біля села Стрюкове Шахтарського району Донецької області біля входу у несанкціоновану гірничу виробку (копанку) знайшли тіла трьох людей без ознак життя.