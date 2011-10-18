ВРЮ позбавила Онопенка повноважень голови Верховного суду

Київ. 18 жовтня. УНІАН. Вища рада юстиції припинила повноваження Василя ОНОПЕНКА у зв‘язку із закінченням терміну його головування у Верховному Суді України.

Про це сьогодні в ході засідання ВРЮ заявив голова ради Володимир КОЛЕСНІЧЕНКО, повідомляє «Дзеркало тижня. Україна».

«Вища рада юстиції припиняє повноваження члена ВРЮ Василя ОНОПЕНКА у зв'язку із закінченням терміну його головування у Верховному Суді України», - заявив В.КОЛЕСНІЧЕНКО.

В.ОНОПЕНКО був членом ВРЮ у зв'язку з перебуванням на посаді голови ВСУ.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня закінчилися повноваження голови ВСУ В.ОНОПЕНКА, вибори нового голови суду повинні пройти до кінця жовтня. 16 вересня В.ОНОПЕНКО заявив, що має намір подати свою кандидатуру на переобрання на посаду голови ВСУ.