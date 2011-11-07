Голова сільради вимагав $1 тис. хабара за 3 га землі

Херсон. 7 листопада. УНІАН. У Херсонській області працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили на хабарі одного з сільських голів Генічеського району.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Встановлено, що сільський голова вимагав та отримав $1 тис. хабара від місцевого жителя за виділення йому земельної ділянки площею 3 га для ведення особистого сільського господарства.

Прокуратура Херсонської області порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) КК України.