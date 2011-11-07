ВРЮ відкрила провадження за порушення суддівської присяги

Київ. 7 листопада. УНІАН. У Генеральній прокуратурі заявляють, що Вища рада юстиції відкрила провадження за порушення суддівської присяги членами Судової палати з кримінальних справ Верховного Суду України, які у 2009-2010 роках незаконно змінили 15 особам вироки з довічного ув’язнення на 15 років позбавлення волі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив заступник генерального прокурора Михайло ГАВРИЛЮК.

За його словами, до ВРЮ надійшли звернення народних депутатів, у яких містяться дані про порушення присяги вказаними суддями.

Водночас, на уточнюючі запитання журналістів М.ГАВРИЛЮК відповів, що до цих рішень стосовно осіб, які вчинили вкрай небезпечні для суспільства злочини, частково причетний весь склад суддів вказаної палати ВСУ.

Разом з тим, заступник генпрокурора зауважив, що відкриття провадження Вищою радою юстиції «ні в якому разі не пов’язане з ротацією у Верховному Суді», а також із переобранням найближчим часом його голови.

За словами М.ГАВРИЛЮКА, звернення народних депутатів у ВРЮ буде розглянуто об’єктивно, після чого, у разі необхідності, будуть внесені до Верховної Ради відповідні подання щодо суддів, які вчинили дії всупереч суддівській присязі.

Також заступник генпрокурора повідомив, що частину суддів, які підозрюються у вчиненні незаконних дій, уже звільнено з посад за власним бажанням.

Разом з тим, М.ГАВРИЛЮК не виключив, що стосовно окремих осіб, у разі прийняття відповідного рішення та за наявності підстав, буде відкрито кримінальне провадження.