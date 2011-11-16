На Волині звільнено з посад групу посадовців митного посту «Луцьк»

Київ. 16 листопада. УНІАН. Звільнено з посад затриманих за хабарництво посадовців митного посту «Луцьк» Ягодинської митниці на Волині.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної митної служби України.

Як нагадали у відомстві, співробітники служби внутрішньої безпеки департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції Держмитслужби спільно з СБУ викрили протиправну діяльність службовців митного посту «Луцьк» Ягодинської митниці, які вимагали від суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності незаконну винагороду за прискорення митного оформлення вантажів.

Групу працівників митного посту «Луцьк» затримали одразу після того, як вони одержали хабар від представника комерційної структури. Серед затриманих – начальник митного посту «Луцьк», її заступник, начальник сектору та кілька інспекторів.

Під час обшуків у помешканнях затриманих правоохоронці вилучили 150 тис. дол. та майже 30 тис. грн.

Генеральною прокуратурою було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

П’ятьох осіб, у відношенні яких порушено кримінальну справу, вже звільнено з посад за порушення присяги державного службовця та дискредитацію митних органів, підкреслили у Державній митній службі.