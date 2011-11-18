На Сумській митниці контрабандисти везли одяг під виглядом капусти

Сумська область. 18 листопада. УНІАН. Сумські митники викрили контрабандистів, які під виглядом білокачанної капусти везли до Росії велику кількість одягу.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Сумської митниці, працівник Сумської митниці оформлював на вивезення з України до Росії майже 30 тонн капусти, заявленою вартістю понад 30 тисяч гривень. Та коли митник попросив водія відкрити фуру для здійснення митних формальностей, чоловік помітно занервував, адже капуста в машині була лише для прикриття контрабандного товару. За нею в глибині автівки були приховані від митного контролю біля 6000 штук чоловічих штанів, 3700 штук чоловічих курток, 360 святкових дитячих суконь, 42 бальних та 72 весільних суконь. Все це призначалося до вивезення у Брянську область.

Зазначені дії перевізників підпадають під 352 статтю митного Кодексу України (приховування товару від митного контролю), згідно якої і складено протокол про порушення митних правил.

До рішення суду і капуста, і крам вилучено. За попередньою оцінкою, вартість вилученого товару складає понад три мільйони гривень.

Вирішується питання щодо порушення кримінальної справи.