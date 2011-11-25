Київський суд придбав службові квартири для суддів на два мільйони

Київ. 25 листопада. УНІАН. Суддям Господарського суду Києва поліпшать житлові умови.



Господарським судом міста Києва проведено відкриті торги на закупівлю службового житла для суддів, повідомили у прес-службі ДСА.

"Переможцем торгів оголошено АТХК "Київміськбуд", яка запропонувала найкращі умови", - йдеться у повідомленні.

Як повідомив раніше "Вісник державних закупівель", у холдинга "Київміськбуд" будуть куплені дві квартири вартістю 1,117 мільйона гривень і 795 тисяч гривень.

Після оформлення усіх, визначених законом процедур, судді, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку, будуть забезпечені службовим житлом у порядку черги, що сформована та обліковується у господарському суді міста Києва.

Зазначимо, що відповідно до статті 132 закону України "Про судоустрій і статус суддів" після призначення на посаду суддя Конституційного суду України, Верховного суду України, вищого спеціалізованого суду, апеляційного, місцевого суду, який потребує поліпшення житлових умов, забезпечується житлом за місцем знаходження суду.

ТСН