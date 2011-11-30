Невідомі проникли до квартири адвоката Мельниченка Павла Сичова

Київ. 30 листопада. УНІАН. Група невідомих проникла до квартири адвоката Павла СИЧОВА і скопіювала документи, які стосуються його підзахисного – екс-майора Державної служби охорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА.

Про це УНІАН повідомив інший адвокат Микола НЕДІЛЬКО.

За його словами, завтра о 10.00 Апеляційний суд Києва має розглянути скаргу адвоката П.СИЧОВА на рішення про обрання М.МЕЛЬНИЧЕНКУ запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Водночас, як сказав М.НЕДІЛЬКО, з метою підготовки до завтрашнього судового засідання позавчора ввечері його колега мав телефонну розмову з М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ, у якій вони узгоджували позиції по справі, і під час цієї розмови М.МЕЛЬНИЧЕНКО повідомив свого адвоката, що надішле йому низку документів з цього приводу.

«Вчора у першій половині дня Павло СИЧОВ перебував на судовому засіданні по іншій справі, розгляд якої закінчився на дві години раніше, ніж планувалося, і, відповідно, раніше повернувся додому й одразу помітив, що двері його квартири відчинені», - сказав М.НЕДІЛЬКО.

Посилаючись на слова свого колеги, що з оселі нічого не зникло, М.НЕДІЛЬКО сказав: «Але в робочому кабінеті, де були документи по справі МЕЛЬНИЧЕНКА, вони були розкладені на столі таким чином, як це можна зробити для того, щоб їх було зручніше сфотографувати».

На думку М.НЕДІЛЬКА, це свідчить про те, що розмови М.МЕЛЬНИЧЕНКА, зокрема, з його адвокатами прослуховуються, і за ними продовжується зовнішнє спостереження.

Адвокат припустив, що за П.СИЧОВИМ проводилося зовнішнє спостереження, й особи, які його здійснювали, напевно, повідомили тих, хто незаконно перебував у квартирі адвоката, про його раптове повернення додому, оскільки люди навіть не встигли прибрати документи.

За словами М.НЕДІЛЬКА, у зв’язку цим П.СИЧОВ подав офіційну заяву на ім’я голови Служби безпеки України, оскільки його особисту охорону здійснюють саме співробітники цієї спецслужби, і він не виключає, що саме вони можуть якимось чином бути задіяними у цьому.

«Відповіді на цю заяву поки немає», - сказав адвокат.