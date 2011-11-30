Біля Конотопу розбився вертоліт МІ-2

Суми. 30 листопада. УНІАН. Сьогодні у Конотопському районі Сумської області неподалік від сіл Жовтневе та Капітанівка упав та загорівся вертоліт МІ-2, який облітав газопровід.

У авіакатастрофі постраждали 2 пілоти. Однак вони самостійно вибрались з охопленого полум'ям вертольота, повідомили у прес-службі МНС.

Місцевий мешканець, почувши гуркіт і побачивши дим, приїхав на власному авто до місця аварії. Він забрав постраждалих пілотів і відвіз до Конотопської центральної районної лікарні. Гасити вертоліт виїжджала місцева пожежна команда села Жовтневе.

ТСН