1 грудня відбудеться екстренне засідання Комітету ВР з питань свободи слова щодо вбивств і нападів на працівників ЗМІ

Голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації Андрій ШЕВЧЕНКО скликає екстренне засідання комітету для розгляду питань, пов’язаних з убивствами представників мас-медіа і нападів на журналістів.

На засіданні буде заслухано інформацію про смерть фотокореспондента Віталія Розвадовського, керівника Кіровської телерадіокомпанії КТК Сергія Лободи, фізичні напади на журналістів.

На засідання запросять представників МВС, Генеральної прокуратури.

Засідання заплановано на 1 грудня. Початок - о 12.00.