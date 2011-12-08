У Черкасах п'яний суддя влаштував дебош в супермаркеті

Черкаси. 8 грудня. УНІАН. У вівторок у черкаському супермаркеті п'яний працівник апеляційного суду ледь не побив охоронця та міліціонерів.

Зайшовши увечері до магазину, чоловік підійшов до полиці з алкогольними напоями, взяв пляшку з пивом, відкрив її і почав пити.

"Він нецензурно лаявся, потім підійшов до каси магазину і почав вимагати, щоб його розрахували. Касирка пояснила, що не може йому продати пиво, бо в місті діє заборона на продаж алкогольних напоїв після десятої години вечора. Та незнайомець продовжував наполягати на своєму і штурхав охоронця, який намагався його заспокоїти", - повідомляється на сайті обласної міліції.

Коли до магазину прибула міліція, чоловік пред'явив їм своє посвідчення та почав вимагати, щоб вони затримали охоронця, який з ним нахабно поводився.

"Почав давати вказівки, погрожуючи звільненням з роботи всім, хто їх не виконає. Працівники міліції попросили його покинути магазин. Зрозумівши, що ніхто не збирається виконувати його прохання, чоловік наказав працівникам міліції зібрати його речі та недопите пиво і завезти службовим автомобілем додому. Якщо ж вони не зроблять цього, то він гарантує всім присутнім негайне звільнення з роботи", - йдеться у повідомленні.

Закінчивши свою промову лайкою, нетверезий чоловік пішов з магазину. Адміністрація торгівельного закладу подала заяву до правоохоронних органів з проханням покарати хулігана.

"Я вже мав розмову з начальником обласної міліції з приводу цієї ситуації. Мені пообіцяли надати всі матеріали по справі. Ми проведемо службове розслідування, подивимось, хто то був, яке саме посвідчення він пред'явив, після цього надамо всі документи до спеціального органу, який і прийме рішення. Сам я вчиняти якісь дії стосовно повноважень суддів не буду", - каже голова апеляційного суду області Віктор Подорога, 57 років.

ТСН