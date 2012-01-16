На Черкащині викрили групу, яка збувала тоннами „лівий” спирт

Черкаси. 16 січня. УНІАН. На Черкащині правоохоронці здійснили оперативну закупку 11,5 тонн спирту на 345 тисяч гривень.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю управління МВС в Черкаській області, співробітники Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України в Черкаській області отримали оперативну інформацію про те, що на території області діє група осіб, яка тривалий час незаконно продають спирт та фальсифіковані алкогольні продукцію. Фальсифікат продавали в особливо великих розмірах, а купували його підприємці, які брали його під реалізацію і продавали вже вроздріб у барах та магазинах.

Для документування злочинної діяльності групи було розроблено відповідні схеми та комбінації в межах оперативної справи. Зібравши всю необхідну інформацію та доказову базу, правоохоронці розпочали операцію по затриманню зловмисників.

На одну з баз в Черкасах приїхала вантажівка з написом на лобовому склі «Порожній». Там на її приїзд вже чекали власники кримінального вантажу та оперативники, які провели оперативну закупівлю. Через деякий час правоохоронці затримали всіх учасників групи «на гарячому», разом з грошима та фальсифікатом. Було затримано 6 учасників групи, вилучені гроші, отримані від реалізації спирту в сумі 345 тисяч гривень. В причепі вантажівки, правоохоронці побачили пустий контейнер, а за фальшивою перегородкою знаходилося 11,5 тонн спирту.

Наразі триває слідство. Учасники групи затримані, відносно них порушено кримінальну справу за ч. 3 ст.204 ККУ «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів», що карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з вилученням та знищенням вироблених товарів та з конфіскацією обладнання для її виготовлення.

В межах розслідування кримінальної справи вживаються заходи щодо встановлення та документування додаткових фактів протиправної діяльності цих осіб та їхніх спільників.