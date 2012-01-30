На Полтавщині від холоду загинула колишня співробітниця МНС

Полтава. 30 січня. УНІАН. 51-річна жінка загинула від переохолодження в Кременчуці Полтавської області, повідомила прес-служба МНС області.

Згідно з висновком судмедекспертизи, смерть жінки настала внаслідок нещасного випадку, пов'язаного з переохолодженням. Жінка раніше була співробітницею Кременчуцького міськуправління МНС.

Встановлено, що її два дні не було вдома, потім тіло виявили в районі холдингової компанії "АвтоКрАЗ".

У прес-службі облуправління МНС також повідомили, що в цілому, починаючи з 27 січня, на території області зареєстровано 6 постраждалих від низьких температур. Зокрема, люди звертаються з обмороженням кінцівок різного ступеня.

ТСН