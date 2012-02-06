На Полтавщині затримали злочинця, якого розшукував Інтерпол

Полтава. 6 лютого. УНІАН. Співробітники СБУ в Полтавській області затримали 48-річного громадянина України, одного з організаторів злочинної групи причетної до привласнення та легалізації грошових коштів у розмірі 3,43 млн. гривень філії «Полтавське Центральне відділення Промінвестбанку».

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Полтавській області, у 2008 році слідчими УСБУ стосовно зловмисника було порушено кримінальну справу за ч.5ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України та оголошено у розшук. Проблеми із законом зловмисник мав і раніше – був засуджений за вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.194 КК України.

Як зазначається у повідомленні, з 2008 року цей чоловік переховувався за межами України, мав зв’язки з криміналітетом на території України, Російської Федерації та Республіки Польща. З метою ухилення від кримінальної відповідальності, розшукуваний використовував паспорти громадян, посвідчення водіїв автотранспортних засобів на інші прізвища, не підтримував стосунків з близькими родичами та знайомими.

У серпні 2011 року зловмисника було оголошено у міжнародний розшук.

Днями правоохоронці затримали його у приватному будинку, розташованого у Великобагача́нському райо́ні Полтавської області.

Октябрським районним судом Полтави проти нього стосовно запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Триває слідство.