На Хмельниччині ОЗГ завдала державі збитків на суму 6,2 млн. грн.

Хмельницький. 27 лютого. УНІАН. Працівники УДСБЕЗ УМВС України в Хмельницькій області викрили організовану злочинну групу у складі семи осіб, які завдали державі збитків на суму 6,2 млн. грн.

Про це УНІАН повідомила співробітниця відділу зв’язків з громадськістю УМВС в області Юлія ГРИНЬ.

Вона зазначила, що семеро осіб, шляхом зловживання службовим становищем, створення фіктивних підприємств та подальшою легалізацією грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, розкрадали бюджетні кошти державного підприємства.

“Посадові особи трьох хмельницьких підприємств та два приватних підприємці протягом березня 2007 року-грудня 2009 року за спланованою схемою викрали 6 мільйонів 200 тисяч гривень бюджетних коштів державного підприємства, що виділялися на закупівлю товарно-матеріальних цінностей”, - сказала вона.

Наразі організатор організованої групи перебуває під вартою, іншим учасникам злочину обрано міру запобіжного заходу — підписку про невиїзд.

Стосовно зловмисників порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 4, 5 статті 191

«Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», ч. 2 статті 205 «Фіктивне підприємництво», ч. 3 статті 209 «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом», ч. 3 статті 212 «Ухилення від сплати податків, зборів (обов‘язкових платежів)», ч. 3 статті 362 «Несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп‘ютерах), автоматизованих системах, комп‘ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї», ч. 1 статті 364 «Зловживання владою або службовим становищем», ч. 2 статті 366 «Службове підроблення» Кримінального кодексу України.

На даний час добровільно відшкодовано уже 3,8 млн. грн.