Начальником міліції Тернопільщини призначено Віктора Сака

Тернопіль. 29 лютого. УНІАН. Начальником Управління Міністерства внутрішніх справ України в Тернопільській області призначено Віктора САКА.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків УМВС, учора, 28 лютого, нового керівника представив особовому складу міністр внутрішніх справ Віталій ЗАХАРЧЕНКО.

Участь у церемонії представлення також взяли керівники обласної та районних держадміністрацій, мер Тернополя, керівники правоохоронних структур області.

В.ЗАХАРЧЕНКО під час представлення висловив сподівання, що із призначенням нового керівника УМВС громадський спокій та безпека на Тернопільщині будуть на високому рівні. Він також закликав правоохоронців реагувати на усі звернення громадян.

«Коли хтось звертається до працівників міліції, то правоохоронець повинен чітко та зрозуміло з громадянами спілкуватися. Людина повинна залишитися задоволеною. Навіть тоді, коли її заява не належить до компетенції органів внутрішніх справ. Ми повинні з людиною поспілкуватися і прийняти ефективне рішення, відповідно відреагувавши на звернення громадянина», – наголосив В.ЗАХАРЧЕНКО.

Міністр поставив В.САКУ завдання добитися чіткого виконання підлеглими усіх вимог, взяти на контроль нерозкриті злочини, покращити роботу з виявлення злочинів у сфері економіки.

Сам В.САК відзначив, що за час роботи на Тернопільщині відчув злагоджену роботу правоохоронців та владних структур області.

«Тернопільські міліціонери професійно підготовлені і можуть успішно виконувати завдання, які стоять перед ними», – запевнив начальник обласного управління міліції.

Після церемонії представлення нового керівника В.ЗАХАРЧЕНКО також ознайомився з умовами, в яких працюють співробітники Тернопільського міського відділу міліції, побувавши у черговій частині, кабінетах працівників та ізоляторі тимчасового тримання.

Як повідомляв УНІАН, у січні після резонансного ДТП у Хмельницькій області начальника обласного управління міліції Федора БОРТНЯКА було усунуто з посади, його обов’язки почав виконувати В.САК.

Довідка УНІАН. В.САК в органах внутрішніх справ працює з 1989 року. Пройшов шлях від міліціонера роти патрульної служби до заступника начальника Департаменту міліції громадської безпеки – начальника управління охорони громадського порядку МВС України. Очолював районний та міський відділи міліції в Київській області, два районні управління органів внутрішніх справ у столиці.