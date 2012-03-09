У Києві намагалися пограбувати Святошинську райраду

Київ. 9 березня. УНІАН. У Києві при спробі пограбувати Святошинську районну раду затримано чотирьох зловмисників.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, киянина, двох жителів Київської області та жителя Вінницької області було затримано 8 березня на місці скоєння злочину.

Попередньо встановлено, що вони у Святошинському районі столиці зламали двері запасного виходу адміністративного будинку районної ради і, з метою крадіжки, намагалися проникнути до вказаного приміщення, йдеться в повідомленні.