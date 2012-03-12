Кияни налякані чутками про "під'їзного маніяка"

Київ. 12 березня. УНІАН. У Солом'янському районі Києва люди налякані чутками про маніяка. За словами місцевих, на свята, приблизно в один час, від його рук загинули три людини в під'їздах будинків. Міліція підтверджує тільки два вбивства, але не пов'язує їх між собою, пише "Сегодня".

Як розповідають люди, вбивства відбулися рано вранці на пр. Відрадному, вул. Єреванській та Лепсе.

"Ми дізналися про вбивство нашої сусідки-пенсіонерки від міліції, яка ходила по квартирах. Жінку вбили в під'їзді між 7.10 і 7.30, завдавши 14 ударів ножем. Таке ж вбивство сталася на Лепсе. Це жах, ми боїмося вранці виходити в парадне", - розповіли сусіди загиблої.

А на вул. Єреванській між 7.00 і 8.00 у під'їзді вбили 50-річного чоловіка, який займався обміном валют. Йому завдали 16 ножових поранень в шию і груди.

Наразі люди терміново скидаються на кодові замки і готуються весь час супроводжувати своїх дітей на вулиці.

В міліції зазначили, що злочинця поки не знайшли.

"Ведуться оперативно-розшукові заходи. Поки ми нічого не коментуємо. З приводу вбивства на Лепсе у нас інформації немає", - повідомила прес-офіцер Солом'янського РУВС Ірина Біба.

Щодо вбивства на Єреванській, то, за словами правоохоронців, вбивцю валютника вже піймали.

"Вбивцю чоловіка знайшли, це його знайомий - 45-річний житель Київщини, який грав у карти і мав великі борги. Він заманив жертву в під'їзд під приводом, що потрібно обміняти більшу суму грошей для когось, і вбив, забравши барсетку з доларами", - зазначила Біба Вона наголосила, що обидва випадки, хоч і схожі, ніяк не пов'язані. "Ніякого маніяка немає. Це різні випадки", - сказала прес-офіцер.

ТСН

