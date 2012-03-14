На Полтавщині міліція буде їздити з „мигалками”

Полтава. 14 березня. УНІАН. У Полтавській області всі міліцейські машини повинні їздити з включеними маячками для профілактики злочинності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили у ВЗГ УМВС України в Полтавській області.

За їхніми даними, таке нововведення - ініціатива начальника полтавського обласного управління міліції Едуарда ФЕДОСОВА.

«З мигалками міліціонери їздять у всіх населених пунктах області. По-перше, видима присутність міліції в місті стримує вуличних злочинців. По-друге, це стимулює водіїв не порушувати правила дорожнього руху (і не важливо їде автомобіль ДАІ чи звичайний «бобік»). По-третє, громадяни, які постраждали від рук зловмисників, можуть швидше звернутися по допомогу і злочин швидше розкриють за гарячим слідом», - зазначили у ВЗГ УМВС України в Полтавській області.

У міліції також додали, що з включеними проблисковими маячками повинні їздити і машини інкасаторів, приватних охоронних служб.