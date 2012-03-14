На Львівщині п’яна дівчина-підліток викрала авто і скоїла ДТП

Львів. 14 березня. УНІАН. На Львівщині 16-річна дівчина, яка перебувала у стані алкогольного сп’яніння, викрала автомобіль після чого скоїла ДТП.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області, «озброївшись» знаннями з автомеханіки, дівчина розібрала серцевину замка вхідних дверей «ВАЗу», після чого від’єднала електропроводи від замка запалення і запустила двигун.

Завівши автомобіль, правопорушниця чимдуж натиснула на педаль газу і рушила подалі від місця злочину. Однак, нетверезий стан дівчини-водія дався взнаки: у місті Кам’янка-Бузьку на вулиці Перемоги, 40 вона не впоралась з керуванням та скоїла дорожньо-транспортну пригоду, в’їхавши у припаркований автомобіль «Опель-Кадет».

Тим часом у Кам’янка-Бузький райвідділ міліції вже надійшла заява від власника автомобіля, 32-річного місцевого жителя. Чоловік повідомив, що 13 березня близько 3.00 години у селі Жовтанці Кам’янка-Бузького району невідомі викрали його автомобіль «ВАЗ-21063».

Практично одночасно із зверненням власника викраденого автомобіля, до міліції надійшов телефонний дзвінок від очевидця дорожньо-транспортної пригоди, яка сталась на вулиці Перемоги, 40 у місті Кам’янка-Бузька. Свідок повідомив, що відбулося зіткнення автомобіля «ВАЗ-21063» з припаркованим автомобілем «Опель-Кадет». За кермом «ВАЗу», повідомив чоловік, знаходиться дівчина, яка не може вийти зі салону автомобіля, оскільки водійські дверцята притиснуло «Опелем».

Співробітники ДАІ затримали неповнолітню злодійку. Її одразу ж було доставлено на медосвідчення, оскільки та перебувала у стані алкогольного сп’яніння, про що свідчили різкий запах алкоголю та нечітка вимова.

Як з’ясували працівники міліції, дівчина і раніше мала проблеми із законом. Зокрема, у 2011 році її судили за крадіжку (за статтею 185 частиною 3 Кримінального кодексу України). А ще раніше її притягували до відповідальності за спробу автовикрадення.

За даним фактом триває слідство.