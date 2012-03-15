Водій буса зламав пішоходові сідницю

18:47, 15 березня 2012
Кримінал
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Інцидент на Івано-Франківщині

Івано-Франківськ. 15 березня. УНІАН. У місті Тисмениця 41-річний водій, керуючи автомобілем «Форд», не впорався з керуванням на проїжджій частині дороги і зачепив дзеркалом пішохода. Внаслідок ДТП потерпілий доставлений в ОКЛ  з діагнозом - закритий перелом кістки стегна та сідничної кістки.

Як повідомляє офіційний сайт головного управління МНС в Івано-Франківській області, в середу, 14 березня, від чергового Тисменицького РВ УМВС на ПЗЧ СДПЧ-24  м. Тисмениця поступило повідомлення про ДТП, яке сталося в селі Черніїв  Тисменицького району.

41-річний водій, керуючи автомобілем «Форд», не впорався з керуванням на проїжджій частині дороги і зачепив дзеркалом 55-річного пішохода. Внаслідок ДТП потерпілий доставлений в ОКЛ  з діагнозом - закритий перелом кістки стегна та сідничної кістки.

Галицький кореспондент

 

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