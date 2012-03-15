У Сімферополі дівчину побили і згодували голодним собакам

Сімферополь. 15 березня. УНІАН. У сімферопольському мікрорайоні Кам'янка близько 7 ранку на вулиці місцеві жителі знайшли оголену жінку, тіло якої було повністю покусане собаками.

Про це розповіла прес-секретар Сімферопольського міськуправління міліції Оксана Сорокопудова.

За її словами, дівчину забрала бригада "швидкої", яку викликали місцеві жителі. Вона також додала, що врятувати 25-річну місцеву мешканку так і не вдалося.

"Вона померла так і не прийшовши до тями", - сказала Сорокопудова.

У міліції також розповіли, що на місці, де була знайдена дівчина, досі працюють оперативники.

"Речі дівчини, які там лишилися, так розірвані, як ніби її волокли - собаки чи ні – невідомо", - розповів один із співробітників місцевої міліції.

Водночас, за інформацією кримських ЗМІ, дівчину побили, роздягли і залишили на узбіччі проїжджої частини.

Як розповідають місцеві жителі, сьогодні близько другої години ночі на вулиці лунали гучні чоловічі голоси і крик дівчини, яка просила про допомогу, однак ніхто не звернув уваги.

Потім жіночі крики вже в супроводі собачого гавкоту повторилися о 4-ій ранку.

О 7-ій ранку люди, які йшли на роботу, побачили страшну картину: на узбіччі дороги в калюжі крові лежала гола дівчина, її одяг валявся неподалік.

Люди одразу ж викликали швидку допомогу, яка відвезла її в несвідомому стані. На тілі потерпілої було виявлено численні рвані рани від собачих укусів - ноги були покусані до кісток, на голові не було волосся.

Місцеві мешканці впевнені, що дівчину побили, згвалтували і залишили вмирати, після чого на її тіло накинулася зграя собак.

На часі триває слідство

ТСН