На Прикарпатті сільський голова вимагав хабар золотими сережками
16:03, 23 березня 2012Кримінал
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За надання приміщення в оренду
Івано-Франківськ. 23 березня. УНІАН. Прокуратура Івано-Франківської області порушила кримінальну справу щодо сільського голови одного із населених пунктів Снятинського району за підозрою у хабарництві.
Про це повідомила прес-служба обласної прокуратури.
Сільський голова вимагав та отримав від приватної особи хабар у вигляді золотих сережок вартістю понад 4 тис. грн за сприяння у наданні в оренду двох кімнат у приміщенні адміністративного будинку сільської ради та підписання договору оренди.
Кримінальна справа порушена за ч. 3 ст.368 "Одержання хабара" Кримінального кодексу України. Щодо сільського голови обрано запобіжний захід у вигляді застави в сумі 17 тис. грн.
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