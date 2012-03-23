На Прикарпатті сільський голова вимагав хабар золотими сережками

Івано-Франківськ. 23 березня. УНІАН. Прокуратура Івано-Франківської області порушила кримінальну справу щодо сільського голови одного із населених пунктів Снятинського району за підозрою у хабарництві.



Про це повідомила прес-служба обласної прокуратури.



Сільський голова вимагав та отримав від приватної особи хабар у вигляді золотих сережок вартістю понад 4 тис. грн за сприяння у наданні в оренду двох кімнат у приміщенні адміністративного будинку сільської ради та підписання договору оренди.



Кримінальна справа порушена за ч. 3 ст.368 "Одержання хабара" Кримінального кодексу України. Щодо сільського голови обрано запобіжний захід у вигляді застави в сумі 17 тис. грн.

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