У Харкові жінка замовила вбивство бізнес-партнера

Харків. 2 квітня. УНІАН. Співробітники харківського УБОЗу затримали жінку, яку підозрюють у замовленні вбивства бізнесмена на вул.Новом'ясницькій у Харкові у вересні минулого року. Про це 2 квітня стало відомо "SQ" з власних джерел у правоохоронних органах.

За даними джерела, жінка підозрюється в тому, що замовила вбивство свого бізнес-партнера, щоб не віддавати йому 600 тис.грн. Подробиці з'ясовуються. Справу веде прокуратура Харківської області.

Нагадаємо, раніше "SQ" стало відомо, що у цій справі було затримано двох колишніх співробітників правоохоронних органів - виконавець і посередник між замовником і виконавцем.

Довідка. 55-річний приватний підприємець був смертельно поранений ввечері 15 вересня у дворі житлового будинку по вул.Новом'ясницькій. Було порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). На загиблого бізнесмена раніше вже скоювали замах.