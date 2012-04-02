Адміністратора комп’ютерного клубу взяли на торгівлі порнографією

Херсон. 2 квітня. УНІАН. У Херсоні міліція затримала торговця відеопорнографією за участю неповнолітніх

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв'язків з громадськістю УМВС в Херсонській області, працівники сектору з боротьби з кіберзлочинністю облуправління міліції викрили та затримали 20-річного адміністратора комп'ютерного клубу, розташованого в центрі Херсона, який протягом декількох місяців поширював диски з «полуничкою» за участю неповнолітніх.

За «підприємницькою» діяльністю адміністратора оперативники стежили протягом 3 місяців. За цей час було задокументовано кілька фактів продажу порнографічних фільмів, в кожному конкретному випадку вартість диска варіювалася від 50 до 100 гривень (дорожче коштували фільми з неповнолітніми).

Торговця затримали «на гарячому» під час збуту 100 дисків. У чоловіка вилучено 5 тис грн, Які він отримав за свій товар. Зі слів затриманого міліціонерам стало відомо, що спочатку коло його клієнтів становили тільки відвідувачі комп'ютерного клубу, потім замовлення стали надходити щодня. Ніхто з колег навіть не здогадувався про додатковий заробіток чоловіка, адже він ретельно приховував це. Під час завантажування порнофільмів із всесвітньої мережі Інтернет адміністратор закривав монітор, щоб камери відеоспостереження клубу нічого не зафіксували.

Після запису на диск чоловік відразу ж проводив очистку реєстру на персональному комп'ютері. Процес передачі товару клієнту та отримання грошей відбувалося біля великих торгових центрів. Під час проведення санкціонованого обшуку в комп'ютерному клубі оперативники вилучили всі системні блоки для направлення на дослідження.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.2, 3 ст.301 «Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів» КК України (передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років).

За висновком фахівців Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру УМВС поширювані фільми відносяться до продукції порнографічного характеру.