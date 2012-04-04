Київ. 4 квітня. УНІАН. Зять Блохіна побив журналіста. Порушено справу за статтею 296, пункт 1 (хуліганство) і ведеться слідство.

3 квітня водій джипу «Лексус» (номери - АА2273ВР) побив журналіста і оператора Андрія Пясецького, коли той переходив дорогу на пішохідному переході біля перехрестя бульвару Лесі Українки і вулиці Щорса. Про це «Телекритиці» повідомила представник міжнародної журналістської організації «Репортерів без кордонів» в Україні Оксана Романюк.



У коментарі «Телекритиці» Андрій Пясецький зазначив, що йшов з товаришем від Unicredit банку до «Макдональдса», однак коли вони чекали на зелене світло біля пішохідного переходу, невідомий на «Лексусі», який їхав по тротуару, ледь його не збив. «Я навіть нічого не встиг сказати. Включилось зелене світло і ми пішли», - зазначив він. Після цього Андрій втратив свідомість.



Як пише видання «Інфопорн», товариш Андрія Дмитро трохи випередив його і, обернувшись на крики ззаду, побачив, що невідомий, затиснувши одною рукою голову Андрія, завдає йому ударів. Після цього водій сів у «Лексус» і поїхав по вулиці Щорса.



Міліцію викликав товариш Андрія та інші свідки. За словами Оксани Романюк, на місце події прибуло два наряди міліції.



Андрій Пясецький зараз госпіталізований до відділення нейрохірургії.

«Оперувати мене не потрібно, але гематома та крововилив є», - сказав він. Також у нього пошкоджене око.



Андрій Пясецький зазначив, що надав покази представникам міліції ще учора, 3 квітня, і написав заяву.



Андрій Пясецький розказав «Телекритиці», що свого нападника він не бачив, оскільки той завдав удар зі спини. За інформацією сайту «Інфопорн», згаданий «Лексус» належить зятю депутата і екс-футболіста Олега Блохіна реперу Ларсону.



У коментарі «Українській правді» співак Ларсон підтвердив, що «Лексус» (номери - АА2273ВР) належить йому. Також він зазначив, що у нього був конфлікт з журналістом, однак він заявляє, що не бив його.



«Він мені показав середній палець, коли я його пропускав на пішохідному переході. Середній палець означає f*ck you, що означає російською "пішов на х*й". Після чого я вийшов і вирішив з ним поговорити. Він неадекватно поводився, після чого я його штовхнув, сів в машину і поїхав», - сказав репер.



На запитання видання, чи бив він пішохода, Ларсон відповів: «Ну, хай говорить, що хоче. Він же вам не розповідає, що він мені фак показав, правильно? Так, я заїжджав під ресторан на парковку ресторану. Ніхто на нього не наїжджав. Якби я хотів на нього наїхати, я би наїхав. Я з повагою ставлюся до пішоходів і до всіх, хто не порушує правил».



Інцидент стався о 17.50. Після цього у цей же день о 21.25 співак Ларсон взяв участь у соціальному ток-шоу «Шустер Life. Адреналин», яке було присвячене свавіллю мажорів.



Начальник відділу зв'язків з громадськістю Головного управління МВС у Києві Ігор Михалко сказав ТК, що о 17.50 у згаданому місці стався конфлікт між водієм «Лексуса» та пішоходом: «Між громадянами виник конфлікт. Водій автомобіля вийшов і наніс декілька ударів цьому громадянину. До Печерського районного управління надійшов виклик». За його словами, порушено справу за статтею 296, пункт 1 (хуліганство) і ведеться слідство.



«Телекритика