Старший за багато держав: де в Україні ховається тисячолітній Дуб князя Ігоря

Дерево пережило століття, буревії та навіть удар блискавки, а навколо нього збереглися інші вікові дерева й сліди колишньої панської садиби.

На Поліссі росте унікальне дерево віком понад 1 тис. років - Юзефінський дуб, який також називають Дубом князя Ігоря. Про це розповіла блогерка Анюта Горун.

"Чи знали ви, що на нашому Поліссі росте дуб, якому, за оцінками дослідників, понад 1350 років? Яка міць. Сила. Юзефінський дуб", - написала вона у Facebook.

Жінка опублікувала фото, на якому можна побачити гігантське дерево, на тлі якого вона виглядає дуже маленькою.

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Горун додає, що про цей дуб є дуже цікава інформація.

"А тепер найцікавіше! За місцевими переказами, цей дуб називають Дубом князя Ігоря. Кажуть, він міг бути свідком подій ще за часів Київської Русі!", - наголосила Горун.

За її словами, дерево пережило століття, буревії та навіть удар блискавки, а навколо нього збереглися інші вікові дерева й сліди колишньої панської садиби.

Що відомо про незвичайне дерево

Згідно з відкритими джерелами, цей дуб росте в Рокитнянському районі - наприкінці села Глинне біля шосе, неподалік Юзефінського жіночого монастиря. Знаходиться на території парку-пам'ятника садово-паркового мистецтва місцевого значення "Юзефінський". Висота дерева – понад 27 метрів, охоплення – майже 8 метрів. Вік – понад 1000 років.

Вважається одним із природних чудес України. Занесено до Книги рекордів України.

У дубі є кілька великих тріщин по всьому стовбуру від удару блискавок. Урочище Юзефін з 15-го століття належало литовським князям Раззивіллам. За легендою, саме до цього дуба дійшов князь Ігор – перший з династії офіційно зафіксованих князів Русі, перед тим як загинути.

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