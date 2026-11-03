Росія атакувала енергетику у десяти областях: де найскладніша ситуація зі світлом

Найскладніша ситуація з електропостачанням спостерігається у Вінницькій, Житомирській та Харківській областях.

Упродовж ночі та вранці російські війська масовано атакували енергетичну інфраструктуру України – пошкоджень зазнали енергетичні об’єкти у десяти регіонах. Про це повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

"Під ударом опинилися енергетичні об’єкти у 10 областях. Зокрема у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Житомирській, Рівненській, Одеській, Чернігівській, Чернівецькій, Хмельницькій та Харківській", – зазначив Некрасов.

Найбільші проблеми з електропостачанням станом на ранок зафіксовані у Вінницькій, Житомирській та Харківській областях. Енергетичні об’єкти в цих регіонах зазнали дуже значних пошкоджень.

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Через пошкодження енергетичного обладнання та падіння напруги у високовольтних мережах у Києві, Київській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській і Харківській областях було запроваджено аварійні відключення електроенергії.

За словами Некрасова, під час нової атаки росіяни цілеспрямовано били ракетами та безпілотниками по електростанціях, підстанціях, що забезпечують передачу й розподіл електроенергії, а також теплоелектроцентралях. Загалом за минулу добу понад 20 прицільних атак на енергетичну інфраструктуру України.

"У більшості регіонів України вимушено застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії. Графіки відключень необхідні для балансування енергосистеми та збереження її стабільної роботи", – додав перший заступник міністра енергетики.

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Унаслідок масованого російського удару 3 листопада на Вінниччині без електроенергії залишилася більшість населених пунктів області. За попередніми даними, в області пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури та лінії електропередач. Для споживачів запровадили графіки погодинних відключень світла.

Крім того, російські війська завдали удару по Дніпру, атакувавши об’єкти критичної інфраструктури, житлові будинки та адміністративні споруди. Влучання зафіксували в Самарському районі міста, зокрема по ТЕЦ.

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