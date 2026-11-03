Біля Евересту зіштовхнулися два вертольоти: є жертви (відео)

Інцидент стався у розпал одного з основних туристичних сезонів у Непалі.

У вівторок, 3 листопада 2026 року, зазнали аварії одразу два вертольоти, які намагалися здійснити посадку неподалік від базового табору на горі Еверест.

В результаті загинув індійський турист, ще двоє людей отримали травми – пасажир із Нової Зеландії та пілот із Непалу, пише The Independent.

Інцидент стався в розпал одного з основних туристичних сезонів у Непалі, коли вертольоти доставляли мандрівників до базового табору в селі Феріче, розташованому на висоті 4200 метрів.

Зазначається, що пошкоджені повітряні судна експлуатувалися двома приватними компаніями – Fishtail Air та Dynasty Air.

У заяві Fishtail Air при цьому йдеться про те, що її вертоліт, який зазнав аварії, перевозив пасажирів, евакуйованих з району Евересту. Своєю чергою представник Dynasty Air заявив, що їхній вертоліт перевозив вантаж.

Водночас на відеозаписі інциденту видно, що один вертоліт зачепив інший при заході на посадку.

Авіаційні експерти пояснюють, що причиною зіткнення могло стати непорозуміння між пілотами, оскільки цей район перебуває поза зоною покриття диспетчерської вежі аеропорту Лукла, тож пілоти мають підтримувати зв'язок одне з одним.

Сходження на Еверест – що потрібно знати туристам

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше вчені попереджали, що нинішній сезон сходжень на Еверест може опинитися під загрозою через величезний льодовик.

Тим часом влада Непалу нещодавно заявляла про плани посилити правила для альпіністів, які підкорюють Еверест.

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