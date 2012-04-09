Влада Одеси оголосила війну «мажорам»

Одеса. 9 квітня. УНІАН. Одеса – Колишнього голову Білогірської районної державної адміністрації Хмельницької області Валентина Зарицького, який збив на смерть двох людей, звільнили з-під варти під заставу у 25 тисяч гривень. Під час експертизи з’ясовували, що водій був п’яним, передає УНІАН. Тим часом, на Харківщині до десяти років позбавлення волі засудили чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння на дорогій іномарці скоїв ДТП. Внаслідок цього загинули троє людей. Як зазначають експерти, другий випадок є винятком. Це, зокрема, стосується Одещини. Боротьбу проти безкарності «мажорів» оголосила тамтешня влада.

Перший хід проти «мажорів» в Одесі зробила влада. Принаймні, глава одеської облдержадміністрації Едуард Матвійчук ще у січні цього року офіційно оголосив акцію «Стоп мажор». За його словами, він зробив це під враженням побаченого ним ДТП за участі дорогої іномарки. Тепер керівник області визнає, що чекати негайних результатів від його ініціативи – справа марна:



«Нічого легко не буде – якщо ти звик жити не за законом, а «по понятіях», якщо ти вже звик порушувати, якщо ти вже виріс в сім’ї, де тебе виховали, що для тебе не писані закони, то повірте мені – це все треба ламати, можливо, через якісь публічні заходи», – вважає Едуард Матвійчук.

Громадськість свою готовність до публічних заходів підтвердила вже кількома акціями протесту. Прояви сваволі з боку заможної публіки, що трапилися вже після оголошення акції «Стоп мажор», змушують людей сумніватися не лише у потенціалі, а й у щирості місцевої влади. Ось що розповіла одеситка на ім’я Оксана:

«Це у нас на Староконному ринку було – добряче п’яний чолов’яга вийшов з авто і став мочитися під дерево. Там – стихійний базарчик, там люди. Люди зробили йому зауваження. І тоді це бидло просто сіло в свою машину наїхало на намети, на людей. Хтось встиг відскочити, когось поранило, один чоловік все ж потрапив під колеса і згодом помер в лікарні – від травм», ¬– розповідає Ольга.

13 березня загинув батько трьох дітей Сергій Алетенко. Його вбивця – власник автівки «TOYOTA Land Cruiser» – мав посвідчення працівника прокуратури на лобовому склі, кажуть очевидці. Через кілька днів прокуратора відхрестилася від винуватця ДТП, наголосивши, що він не причетний до правоохоронних органів.

У гідне покарання для цього чоловіка одесити особливо не вірять.

Вони добре пам’ятають аварії, скоєні Феліксом Петросяном – сином покійного заступника голови облради та Дмитром Кравцем – сином депутата міськради. В обох випадках (у січні 2008 і серпні 2009) загинули люди, в обох випадках винуватці аварій, фактично, не були покарані.

«Людей це просто дістало. Якщо ми бачимо, що п’яна людини сідає за кермо й збиває 2–3 людей, і її відпускають – яка реакція родичів?» – запитує організатор громадської «антимажорської» акції Антон Давидченко.

Такі виступи він вважає передостаннім попередженням для влади:

«На даний момент я вірю – до виборів – що потрібні саме такі акції. А ось після виборів…», ¬– каже Антон Давидченко. Він наголошує, що громадська ініціатива не пов'язана з губернаторськими закликами зупинити «мажорів».

Колишній голова Інтерполу в Україні, народний депутат від НУ-НС Кирило Куликов згадує випадок, коли його колега – полковник міліції – так і не зміг домогтися гідного покарання для «мажора», котрий збив у нього на очах його дружину та сина. Втім, пан Куликов вважає, що недоторканним на «Лексусах» та «Бентлі» правоохоронці зможуть протиставити своїх недоторканих – за прикладом Америки 30 років минулого століття:

"Колись були такі підрозділи, які займалися Аль-Капоне і усіма іншими. Спочатку має бути група, яка буде займатися цими «мажорами», резонансними злочинами і всім іншим ¬– повинен бути спецпрокурор, повинен бути спецслідчий, які викликають суцільну довіру. (Вони повинні охоронятися і вони повинні робити свою справу). А після того вже можна буде перейти на загальне, коли буде кожен рівний перед законом», – зауважує Кирило Куликов.

Факти резонансних затримань свідчать, а самі одеські даішники це не приховують, що реальну загрозу для «мажорів» тут становлять хіба що бійці столичного спецпідрозділу міліції «Кобра», котрі меншою мірою залежать від місцевих впливових діячів.

Радіо Свобода