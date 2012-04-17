У Хмельницькому священик „на гарячому” затримав злодія

Хмельницький. 17 квітня. УНІАН. У ніч, коли увесь православний люд відзначав світле свято Христового Воскресіння, 22-річний молодик грабував безпечних хмельничан.

Затримати зловмисника допоміг настоятель одного з міських храмів, розташованого поблизу залізничного вокзалу. Близько п’ятої години ранку, коли батюшка готувався до освячення ритуальних кошиків, то побачив, що в підсобному приміщенні нишпорить незнайомець. Священик прогнав непроханого гостя і повідомив про нього працівникам Центрального відділу міліції, які несли службу по охороні громадського порядку поблизу храму.

Правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу Хмельницького міськвідділу, члени якої в прилеглих до церкви дворах і затримали підозрілого чоловіка. Під час поверхневого огляду у нього виявили три мобільних телефони та 430 гривень.

Один із цих телефонів, а також 400 гривень належали 28-річній хмельничанці, яку пограбували тієї ж ночі. О 2-ій годині жінка зателефонувала за номером «102» і повідомила, що невідомий чоловік через незачинені двері проник в приміщення її будинку та викрав сумочку, в якій і лежали вищевказані речі.

Іншу жертву зловмисника повідомили про крадіжку самі правоохоронці, адже жінка навіть не помітила, як у неї «потягнули» сумку, в якій був мобільний телефон і 30 гривень.

Наразі стосовно молодого чоловіка порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 186 «Грабіж» Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Правоохоронцями перевіряється причетність молодика до скоєння аналогічних злочинів.

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