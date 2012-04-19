У Києві невідомий напав на оператора СТБ

Київ. 19 квітня. УНІАН. Під час конфлікту з невідомим постраждав оператор однієї з телекомпаній. Про це йдеться у повідомленні відділу зв'язків із громадськістю ГУМВС України в місті Києві.



18 квітня до чергової частини Солом'янського РУ ГУМВС надійшло повідомлення від лікаря швидкої допомоги про те, що на вул. Василенка він надавав медичну допомогу 38-річному мешканцю столиці.

Після цього постраждалого з колото-різаним пораненням було госпіталізовано до лікарні.



«Місце пригоди було ретельно оглянуто слідчо-оперативними групами Головного та районного управлінь міліції. На розшук підозрюваного орієнтовано особовий склад патрульних нарядів. Наразі встановлено, що конфлікт потерпілого з невідомим виник раптово», - йдеться у повідомленні міліції. Як повідомляється, за словами родичів, потерпілий є оператором однієї з провідних телекомпаній України, однак документів, що підтверджують належність до ЗМІ, чоловік при собі не мав.



За інформації джерел «Телекритики», оператор працює на каналі СТБ.



За фактом завдання тілесних ушкоджень порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України.



Також міліція просить можливих свідків цієї пригоди звернутися до Солом'янського райуправління міліції і допомогти в розшуку підозрюваного.



Телекритика



