На Закарпатті 22-річний син спалив власну матір
15:05, 23 квітня 2012Кримінал
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Зв’язав і підпалив дім
Ужгород. 24 квітня. УНІАН. У Міжгірському районі Закарпатської області 22-річний чоловік син підпалив будинок своєї 42-річної матері через те, що вона пиячила.
Жінка загинула, повідомили УНІАН в управлінні Держтехногенбезпеки у Закарпатській області.
Трагедія сталася у ніч на 22 квітня у селі Нижній Студений.
Рятувальники прибули за місцем виклику, приборкали полум’я, однак врятувати життя 42-річній жінці не вдалося.
Син зізнався правоохоронцям, що навмисно вчинив підпал у будинку, а щоб мати не змогла врятуватися, зв’язав їй руки мотузкою.
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