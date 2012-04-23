На Закарпатті 22-річний син спалив власну матір

Ужгород. 24 квітня. УНІАН. У Міжгірському районі Закарпатської області 22-річний чоловік син підпалив будинок своєї 42-річної матері через те, що вона пиячила.

Жінка загинула, повідомили УНІАН в управлінні Держтехногенбезпеки у Закарпатській області.

Трагедія сталася у ніч на 22 квітня у селі Нижній Студений.

Рятувальники прибули за місцем виклику, приборкали полум’я, однак врятувати життя 42-річній жінці не вдалося.

Син зізнався правоохоронцям, що навмисно вчинив підпал у будинку, а щоб мати не змогла врятуватися, зв’язав їй руки мотузкою.