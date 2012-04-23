На Житомирщині зек видурив у закоханої жінки 30 тисяч доларів

Житомир. 23 квітня. УНІАН. На Житомирщині шахрай обдурив закохану у нього жінку на 30 тисяч доларів.

Як повідомив УНІАН заступник начальника управління карного розшуку УМВС України в Житомирській області Сергій Хімчик, жінка познайомилася з шахраєм через повідомлення на розважальному телеканалі.

Шахрай виставив на загальний огляд свій номер телефону та написав, що шукає серйозних стосунків з жінкою. Житомирянка відгукнулася і нові знайомі почали телефонувати один одному.

Про чоловіка жінка дізналася, що він бізнесмен, має свою серйозну справу, що приносить йому чималий прибуток. Тому вона сумлінно виконала його прохання – свої грошові заощадження сфотографувала на телефонну камеру і відправила новому знайомому.

Невдовзі її кавалер так само несподівано вийшов на зв'язок, а голос його був якийсь пригнічений. Він вибачився за мовчанку і повідомив, що його бізнес під загрозою, потрібно терміново відкупитися, а всі його банківські рахунки заблоковані.

Жінка мала сильні почуття до чоловіка, якого ніколи і в очі не бачила тому пішла в банк і перевела на зазначений рахунок 30 тисяч доларів США. Після цього чоловік зник.

Жінка подала заяву в міліцію.

УМВС України у Житомирській області фактом шахрайства порушено кримінальну справу.

Оперативникам удалося відшукати слід зниклого „нареченного”, який зараз знаходиться у місцях позбавлення волі.

Переведені житомирянкою на „лівий” банківський рахунок гроші були зняті невідомою особою. Подальшу схему шахрайства міліція з"ясовує.