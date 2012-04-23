У Миколаєві СБУ затримала на хабарі суддю та адвоката



Миколаїв. 23 квітня. УНІАН. У Миколаєві співробітники СБУ спільно зі слідчими Генеральної прокуратури України затримали під час одержання хабара суддю одного з районів Миколаївської області та адвоката.

Зловмисники вимагали від мешканця обласного центру тисячу доларів США за визнання в судовому порядку права на спадок.

20 квітня ц.р. правоохоронці затримали зловмисників «на гарячому» у службовому кабінеті під час одержання ними хабара.

Генеральною прокуратурою порушена кримінальна справа стосовно вказаних осіб за ознаками злочину, передбаченого ст.14, ч.5 ст.27 та ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.

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