У Миколаєві СБУ затримала на хабарі суддю та адвоката
18:42, 23 квітня 2012Кримінал
0
Вимагали за визнання права на спадок
Миколаїв. 23 квітня. УНІАН. У Миколаєві співробітники СБУ спільно зі слідчими Генеральної прокуратури України затримали під час одержання хабара суддю одного з районів Миколаївської області та адвоката.
Зловмисники вимагали від мешканця обласного центру тисячу доларів США за визнання в судовому порядку права на спадок.
20 квітня ц.р. правоохоронці затримали зловмисників «на гарячому» у службовому кабінеті під час одержання ними хабара.
Генеральною прокуратурою порушена кримінальна справа стосовно вказаних осіб за ознаками злочину, передбаченого ст.14, ч.5 ст.27 та ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter