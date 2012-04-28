Невдоволений зарплатою працівник скоїв напад на підприємство

Львів. 28 квітня. УНІАН. У Львові працівник одного з приватних підприємств, незадоволений розміром зарплати, організував розбійний напад на офіс і разом зі спільниками викрав 100 тис грн та бухгалтерську документацію.

Про це сьогодні УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, 5 квітня близько 22.00 до чергової частини Залізничного райвідділу міліції Львова від бухгалтера одного з приватних підприємств надійшло повідомлення про розбійний напад. Жінка повідомила, що троє невідомих у масках, погрожуючи застосуванням насильства, викрали з офісу 100 тис грн та бухгалтерські документи.

Як з’ясували правоохоронці, після закінчення робочого дня бухгалтер перебувала в офісі одна. Невідомі увірвалися в кабінет і зв’язали жінку. Забравши гроші та документацію, зловмисники зникли. Згодом жінка, звільнившись від мотузок, зателефонувала у міліцію.

Як повідомив УНІАН начальник Львівського міського управління міліції Сергій Зюбаненко, після скоєння нападу чоловіки впродовж місяця телефонували власнику приватного підприємства та вимагали у нього 50 тис євро за повернення викрадених документів. За словами С.Зюбаненка, зловмисники „помилково вважали, що викрадена документація становить якусь цінність”.

«У результаті проведення низки оперативно-розшукових заходів працівники міліції затримали трьох осіб: 24-річного і 29-річного львів’ян та 23-річного уродженця Волинської області. Наразі усі знаходяться під вартою. Проти них порушено кримінальну справу за ознаками статті 187 Кримінального кодексу (розбій). Також вирішується питання про порушення кримінальної справи за фактом вимагання», - зазначив С.Зюбаненко.

Правоохоронці встановили, що ініціатором скоєння злочину став один з мешканців Львова, який працював на вищезгаданому підприємстві. Чоловік знав, що в офісі немає ані сигналізації, ані охорони, ані камер спостереження, а також місце зберігання ключа від сейфу з грошима. Свій вчинок чоловік пояснив тим, що власник ставився до нього неналежним чином і платив невелику зарплату.